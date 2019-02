Rimini, studente si getta dalla finestra di scuola dopo aver preso una nota: ricoverato in gravi condizioni

Si è alzato dal banco, ha aperto la finestra all'improvviso e si è gettato di sotto durante la lezione. Il folle gesto dopo aver preso una nota per non aver fatto i compiti a casa. La tragedia è avvenuta in una scuola del riminese. Il 12enne è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.



Lo studente era in aula a lezione iniziata, con un insegnante presente, intorno alle 9.30, quando è si è gettato nel vuoto. Subito soccorso da un'ambulanza e trasportato in ospedale, le sue condizioni sono subito apparse gravi. Il 12enne, a quanto si apprende, da alcuni giorni era profondamente scosso da un recente lutto in famiglia. E la nota presa oggi lo avrebbe quindi molto turbato. Un compagno di classe avrebbe anche tentato, invano, di trattenerlo quando l'ha visto gettarsi nel vuoto: il suo banco è proprio vicino alla finestra.

Un'indagine è stata aperta per accertare la dinamica dei fatti e per capire lo stato psicologico del ragazzino, provato dalla recente tragedia familiare. Secondo quanto riferito dal sindaco di Coriano, Domenica Spinelli, è fuori pericolo.

Ultimo aggiornamento: 14:35

