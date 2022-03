Striscione ultras del Verona con coordinate per bombardare Napoli: indignazione sui social

Le coordinate di Napoli con le bandiere di Russia e Ucraina come un 'invito' implicito alle forze militari a bombardare la città. Sui social web è diventata virale la foto dello striscione che gli ultras del Verona, affisso nella notte in un parcheggio vicino al settore ospiti del Bentegodi, poco dopo il match tra l'Hellas e gli azzurri.

De Giovanni: «Sono le coordinate della mia città»

Nella bufera di commenti sui social, spicca quello dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni: «Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell'obbiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista». Così lo scrittore napoletano che su Facebook posta la foto dello striscione affisso dagli ultrà del Verona vicino al Bentegodi che ha scatenato un'ondata di indignazione social.

«Solo per farci capire con un plastico esempio a che punto può arrivare l'imbecillità (sub)umana, e come in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie», conclude De Giovanni.