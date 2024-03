Strage di Erba, oggi la revisione del processo: folla di curiosi per Rosa e Olindo. Azouz: «E' la mia rivincita»

Folla di giornalisti e curiosi a Brescia che si prepara ad assistere all'udienza di revisione per la strage di Erba. Davanti all'ingresso del Palazzo di giustizia, in via Lattanzio Gambara, ci sono già alcune decine di persone che ambiscono a porter accedere ai pochi posti messi a disposizione in aula, a cui si accede solo tramite pass, da dove poter seguire il dibattimento. La stampa, che non potrà entrare nell'aula dove sono ci saranno Olindo Romano e Rosa Bazzi - la coppia condannata in via definitiva all'ergastolo per il massacro dell'11 dicembre del 2006 -, è in attesa dell'arrivo dei protagonisti. Tra i parenti delle vittime è atteso solo Azouz Marzouk che nella strage ha perso la moglie Raffaella e il figlio Youssef di soli 2 anni.

