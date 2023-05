Le confessioni dell'attrice Ilenia Pastorelli (con due film in uscita): «Ora sogno la regia». In arrivo MoltoDonna

«Voglio mettermi alla prova, passare alla regia. Noi donne possiamo raccontare in modo più vero il tempo che viviamo. E invece si fanno commedie e i protagonisti sono sempre uomini». L’attrice romana Ilenia Pastorelli si racconta in un’intervista a MoltoDonna, inserto giovedì 25 maggio in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Due film in uscita, Lo sposo indeciso di Giorgio Amato e Da grandi di Fausto Brizzi, l’attrice ha vinto il David di Donatello con Lo chiamavano Jeeg Robot.

L'approfondimento di MoltoDonna riguarda il divario di stipendio tra uomini e donne. L'Unione europea ora detta le regole per abbattere il gender pay gap. La direttiva approvata dalla Ue impone ai Paesi vincoli sulla trasparenza delle retribuzioni e prevede sanzioni in caso di disparità. Ora i 27 dovranno adeguarsi. Un tema che tocca anche lo sport e che affrontiamo con le campionesse di basket Jasmine Keys e Martina Bestagno.

Verso il 2 Giugno, si celebrano i 75 anni della Costituzione. E MoltoDonna lo fa con due interviste. Da una parte Paola Del Din, che fece la guerra nella Brigata Osoppo e che oggi, quasi centenaria, racconta: «Votai monarchia, non vedevo persone affidabili, poi ho apprezzato Einaudi e De Nicola».

L'altra intervista è a Claudia Caporusso, una giovane, rappresentante degli studenti nel cda di Lazio Disco, l'ente regionale del Lazio per il diritto allo studio: «Diamo voce a chi ha combattuto per i diritti, tante cose ci appaiono scontate ma non lo sono. A cominciare dallo studio e dal lavoro».

Monica Riccioni, ceo di Think Cattleya, si racconta: ha curato le campagne per Gucci e vinto gli MTV Awards con il video dei Maneskin. Ora ha prodotto lo spot con Jennifer Lopez: «Tanti successi e ho ancora pudore», racconta.

Ancora empowerment. Parliamo di Dylan Dog e della nuova curatrice Barbara Baraldi. «Ero una ragazza dark malata di timidezza - dice - Quando ho scoperto questo anti-eroe mi sono sentita parte di qualcosa».

L'appuntamento con la moda guarda all'estate, con 5 look per cinque mete. Dimmi che vacanze fai e ti dirò come vestire. Dai pantaloni cargo alle mini luminose ai cappelli. Anche solo per un weekend.

L'oroscopo di Luca ci indica la via di giugno. Corrente favorevole per il capricorno, più spazio all'amore per i pesci.