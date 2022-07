Stelle cadenti, il 29 e 30 luglio il picco delle Delta Aquaridi: come vedere la spettacolare pioggia di meteore

Occhi al cielo, arrivano le Delta Aquaridi, le stelle cadenti di luglio e agosto. Lo spettacolo della "pioggia di meteore" sui nostri cieli notturni è iniziato il 12 luglio e si protrarrà fino al 23 agosto. Il picco massimo sarà proprio questo weekend nella notte tra venerdì 29 luglio e il 30 luglio.

APPROFONDIMENTI OSSERVARE IL CIELO Notte di San Lorenzo e dintorni, dalle app ai telescopi ecco il... L'EVENTO Eclissi di Luna record domani: ecco quando inizierà (ma... COVID 22 contagi Covid: colpa dei campeggi per vedere le stelle ROMA Stelle cadenti, dove passare la notte di San Lorenzo L'EVENTO Notte di San Lorenzo, dove vedere le stelle ITALIA Foto

Chi vuole ammirare questo fenomeno astrale sarà anche particolarmente fortunato: il 28 luglio la luna è "nuova" quindi, nei giorni successivi il cielo sarà particolarmente scuro, consentendo la massima visibilità alle stelle.

Delta Aquaridi, una cometa misteriosa

Le Delta Acquaridi sono uno sciame meteorico misterioso: non è chiaro quale è la cometa che le genera. Alcuni pensano che si tratti dei residui della Cometa 96P Macholz (scoperta nel 1986 dall'astronomo Donald Machholz).

Il loro nome deriva dalla costellazione dell'Acquario, che è il radiante" cioè il punto da cui provengono questi corpi celesti, mentre Delta è la terza stella più luminosa di questa costellazione: per questo si chiamano Delta Aquaridi.

Questo sciame meteorico è meno intenso rispetto a quello delle Perseadi (la pioggia di stelle cadenti della "notte di San Lorenzo") e si vedono meglio nell'emisfero australe. Bisogna ricordarsi poi che per vedere al meglio le stelle cadenti ci vuole un po' di tempo: gli occhi impiegano circa 30 minuti per abituarsi all'oscurità, solo dopo le stelle portanno essere ammirate in tutto il loro splendore.