Incidente in moto, Stefano Sedda morto a 29 anni. Il dolore su Facebook: «Ci mancherà la tua risata contagiosa»

Stefano Sedda, un ragazzo di 29 anni, è morto ieri sera intorno alle 20 a causa di un incidente in moto.

Lo schiato mortale è avvenuto sulla SS 128 al km 134+400, zona del lago di Gavoi (Nuoro). Stefano, motociclista di Sarule (Nu), per cause in corso di accertamento verosimilmente ha perso il controllo della sua moto Honda Cbr 600 andando a sbattere violentemente sulla sede stradale.







Ultimo aggiornamento: 10:21

Tanti i messaggi di addio sui social per Stefano Sedda, tra cui quella dell'associazione sportiva Seulo Corse: «Si dice che il destino sia scritto nelle stelle per ognuno di noi. Beh se questo è vero speriamo tanto che questo destino non segua il suo corso sempre, perché vedere stroncata una vita di in ragazzo a solo 29 anni è qualcosa di ingiusto e ingiustificabile. Vogliamo ricordare Stefano Sedda come un ragazzo allegro, scherzoso, sempre pronto alla battuta ed a tendere una mano. Ci mancherà vedere sfrecciare la tua Uno rossa e sentire la tua risata contaggiosa.Ora corri veloce nel vento e vinci ogni gimkana per noi! L'Associazione Seulo Corse si stringe al dolore della famiglia e di tutta la comunità».