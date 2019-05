Caso Cucchi, chiesta la prescrizione del reato per i medici

La procura generale ha chiesto la prescrizione del reato di omicidio colposo per i cinque medici imputati per la morte di Stefano Cucchi. Così oggi il Pg Mario Remus a conclusione della sua requisitoria per il processo che vede imputati il primario dell'Ospedale Pertini di Roma, Aldo Fierro, e i dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo.

