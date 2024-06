Stefania Craxi, incidente in barca all'Elba: si incendia yacht di 22 metri, la Guarda Costiera salva lei e il marito Marco Bassetti

Emergenza giovedì alle 13.30 nel mar Tirreno, nei pressi dell'isola d'Elba. Ha preso fuoco un'imbarcazione da diporto a motore di 22 metri, a bordo c'erano la parlamentare di Forza Italia, Stefania Craxi, 64 anni, e il marito, Marco Bassetti, 66, imprenditore nel mondo televisivo.

Il tempestivo intervento della Guardia costiera ha consentito di portarli in salvo. Sono stati recuperati in comprensibile stato di choc. L'allarme è arrivato attorno a mezzogiorno alla sala operativa di Porto Ferraio.

La coppia e il comandante dell'imbarcazione, a causa delle fiamme, hanno abbandonato l'imbarcazione che dopo poche ore è affondata. La motovedetta ha recuperato i tre e li ha portati a Marina di Campo, dove sono stati visitati dai medici.

Spiegano dalla Guardia costiera: «Operazione di soccors per la GuardiaCostiera di Portoferraio, che ha tratto in salvo 3 passeggeri a bordo di un'imbarcazione di 22 metri, affondata a causa di un incendio mentre era in navigazione dall'isola del Giglio all'Elba.

I mezzi navali ed aerei, prontamente intervenuti e coordinati dalla Guardia Costiera di Livorno, hanno anche verificato l'assenza di inquinamenti in zona».

Sul luogo sono intervenuti anche una nave dellaa Marina Militare e un elicottero della Guardia costiera di Sarzana. Ora è in corso il monitoraggio per avere certezza che non vi sia pericolo di inquinamento.