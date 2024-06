Il ladro entra in chiesa a Taranto e ruba la statua di Gesù. L'ironia del parroco: «A noi non piacciono le processioni tradizionali»

Se ne vedono tante, anche grazie alle telecamere di sorveglianza. Questa, però, oggettivamente è abbastanza imprevedibile. Ladri di statue di Gesù Cristo in azione. Ebbene sì. Capita anche questo: ossia non un furto di denaro dalle cassette dell'elemosina ma di una vera e propria statua dalla chiesa. Accade a Taranto, nella chiesa Maria Santissima Addolorata in via Japigia. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il furto e la chiesa, sul suo profilo Facebook, ha dato una vera e propria lezione di ironia.

IL COMMENTO

“Noi siamo differenti, non ci piacciono le processioni tradizionali - si legge sul profilo Facebook - Fare di Cristo il cuore del mondo…avrà pensato bene chi ha pensato di trafugarti, bravo fratello, hai servito il Maestro anche se non lo sapevi !!…e si il cuore di Cristo non può fermarsi in una chiesa, dentro le mura di un cenacolo deve per prima Lui mettere in pratica ciò che ha comandato: andate…e portate a Tutti il mio cuore…dite loro che cerco io per primo il loro volto e che non voglio nascondere il mio a loro…cuore a cuore nella Chiesa nel mondo...Lì dove l’uomo vuole portarmi, dove vuole dare un senso alla sua vita, lì dove serve un cuore che palpita d’amore per l’uomo che non può morire nella sua colpa che non può spegnere un cuore che batte, batte nonostante la sua fragile umanità…dove tu vuoi Io sarò…dove tu mi vuoi Io andrò…sembra che il cuore di Cristo stia cantando da ieri da questa parrocchia da questa comunita … non ti abbiamo perso Signore ti abbiamo lasciato portare nel mondo!"