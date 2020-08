Statua Canova, identificato turista austriaco vandalo. Pagherà il danno: «Volevo solo scattare un selfie»

E' stato identificato dalle telecamere, fermato e ha confessato il turista austriaco di 50 anni che sabato scorso 1 agosto, con un gruppo di connazionali, era in visita alla Gipsoteca di Possagno, nel Trevigiano, e ha danneggiato la statua in gesso della Paolina Bonaparte di Antonio Canova. Ora dovrà pagare il danno. Voleva solo scattare un selfie ricordo. Magari la posa è stata un troppo audace. Stendersi accanto alla Paolina Borghese non è stata un'idea brillante visto che per tirarsi su è scivolato e le ha spaccato un piede. Accortosi dello sfregio, si è allontanato di corsa, senza dire nulla. pemnsare che a prenotare la visita al gruppo di austriaci è stata proprio la moglie del vandalo. Dopo l'allarme e la denuncia fatta scattare da Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Antonio Canova, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce.

Turista austriaco danneggia la statua di Canova: voleva "un selfie" con Paolina Borghese

A risalire all'identità dell'uomo, sono stati i carabinieri dopo aver esaminato i video delle telecamere di sorveglianza interne. Risalendo al registro delle visite, obbligatorio anche per le norme di sicurezza anti Covid-19, i carabinieri sono risaliti alla donna che aveva effettuato la prenotazione per conto del gruppo, che è risultata essere proprio la moglie del danneggiatore, che si è detto disponibile a pagare le conseguenze del suo gesto. Ora il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Treviso.



Intorno alle 12.30 di sabato scorso, 1 agosto, l'uomo, è stato filmato mentre si sdraiava a fianco della statua, scattando fotografie ricordo. Nel rialzarsi era scivolato, e accortosi del danno si era allontanato.

