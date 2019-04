​Era arrivato a mettere il gps per seguire la ex: arrestato uno stalker

​Era arrivato a mettere il gps per seguire la ex. Un 61enne della Val di Magra (La Spezia), che non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla ex, è stato arrestato dai carabinieri di Sarzana. L'uomo non si rassegnava alla fine del rapporto con la ex convivente e da settembre aveva iniziato a tempestarla di chiamate moleste e minacciose. L'aveva anche pedinata, prima di persona, e poi era arrivato a installare un gps nella macchina di lei per seguirla. In un crescendo, le aveva versato acqua nel serbatoio e forato sia il serbatoio e sia il radiatore.

Dopo una denuncia della vittima il giudice aveva emesso il divieto di avvicinarla e contattarla. Ma l'uomo ha continuato a tormentare la donna, che si è nuovamente rivolta ai Carabinieri segnalando i comportamenti persecutori dell'ex. I militari hanno quindi subito informato la Procura, che ha richiesto e ottenuto dal gip un provvedimento più incisivo e ora l'uomo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

