Spray al peperoncino in classe a Milano: intossicati 10 studenti

Una bravata probabilmente, che gli costerà caro. E' accaduto a Milano in una scuola di via Salerio, spruzzato spray al peperoncino in una scuola, l'Istituto Suore della Riparazione di via Carlo Salerio, dove uno studente avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino in classe, causando alcuni malori tra gli allievi di una scuola superiore in via padre Salerio.

La classe è composta da 25 ragazzi e circa la metà ha presentato disturbi di carattere respiratorio, non preoccupanti. Paura inizialmente per una ragazza asmatica, anche lei comunque soccorsa dai medici che hanno definito il suo stato non preoccupante.

Roma, lite per viabilità, ciclista aggredisce automobilista con spray al peperoncino e fugge

Sul posto - rende noto il 118 - sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. A essere soccorsi dal personale del 118 sono stati una decina di studenti per una leggera intossicazione dovuta alla nebulizzazione di uno spray al peperoncino in classe.

L'episodio è accaduto attorno alle 13, nessuno dei ragazzi ha riportato gravi problemi, si tratta per lo più di lievi problemi respiratori e tosse. Secondo quanto ricostruito finora, qualcuno dei ragazzi avrebbe spruzzato lo spray in classe mentre erano presenti circa 25 alunni e sono in corso accertamenti per ricostruire la vicenda e le responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA