Spostamenti tra regioni, Sileri: ok dal 1° giugno anche per la Lombardia

Ok agli spostamenti tra regioni a partire dal primo giugno, senza distinzioni. «Secondo me sarà possibile uscire anche dalla Lombardia», ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a 'Circo Massimo' su Radio Capital. «Dal 18 maggio faremo un passo avanti e di questo ne sono sicuro e per fine mese ci sarà maggiore libertà». Al momento, «ci sono 12 regioni che hanno meno di 12 infetti», ha sottolineato.

Riferendosi poi ai dati della Lombardia di ieri, Sileri dichiara che «erano falsati». «Ovviamente - precisa il viceministro - non posso garantire oggi la libertà del movimento fra diverse regioni perché è un momento di osservazione; è una fase 2 molto iniziale e ci sono 12 regioni che hanno meno di 12 infetti. Ô come se all'Italia fosse stata data una lettera di dimissioni dopo una brutta malattia, adesso ha un periodo di convalescenza di due settimane». Ô un «momento di osservazione e di preparazione. Noi - conclude - dobbiamo essere pronti a non farci prendere alle spalle da eventuali altri contagi».



Ultimo aggiornamento: 11:20

