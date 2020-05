Palazzo Chigi avvia la graduale ripresa delle attività dello sport, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da coronavirus, in attuazione del Dpcm del 26 aprile che autorizza le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.



Il capo del dipartimento sport Giuseppe Pierro ha emanato un dossier di 32 pagine con tutte le macro indicazioni per la ripresa delle attività, demandando poi alle singole federazioni le applicazioni.

Allo stato, tali allenamenti sono possibili nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali, previo adeguamento alle presenti linee guida.

Esse sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale nei termini sopra individuati a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19; esse dovranno essere declinate per le singole discipline a cura degli organismi sportivi di riferimento, per quanto di propria competenza.

Le indicazioni riguardano gli operatori sportivi e i siti sportivi e hanno carattere temporaneo, e strettamente legato all’emergenza. Ecco le linee guida.

