Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

Nessun asservimento alle pressanti richieste di Aldo Spinelli per risolvere a suo favore le pratiche per le concessioni portuali, né denaro e benefit ricevuti in cambio. «Anche se ora, con il senno di poi, riconosco che la mia amicizia con Spinelli è stata inopportuna», afferma Paolo Emilio Signorini davanti ai magistrati. L’ex presidente dell’Autorità del porto, dal 7 maggio in carcere a Marassi con l’accusa di corruzione, come richiesto è stato interrogato ieri dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sul presunto sistema di finanziamenti illeciti tra politici e imprenditori. Denaro di cui avrebbe beneficiato anche il Comitato elettorale del governatore Giovanni Toti, sempre sotto forma di bonifici (tutti tracciati) da parte dell’imprenditore. «Toti ci chiedeva finanziamenti leciti», ha detto Roberto Spinelli, come accertato dal riascolto dell’audio che ha corretto la prima versione del verbale che riportava «illeciti».

INTRAPRENDENZA ELUSIVA

Aldo Spinelli, detto da Signorini «il leone del porto», ha 84 anni, è ai domiciliari a Villa Carrara e dovrà restarci ancora per un po’. Il gip Paola Faggioni, allineandosi con il parere del pm, ha respinto la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare per il «pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato». Perché «a discapito dell’età» ha mostrato «una particolare capacità e intraprendenza elusiva». Un episodio su tutti: quando, come emerso nel corso delle indagini, avrebbe cercato di «occultare la provenienza della somma di denaro (pari a 15.000 euro in contanti) che era in procinto di consegnare a Signorini per il pagamento delle spese di catering per il matrimonio della figlia». Nelle tre pagine del provvedimento il gip sottolinea che, «oltre a concertare la falsa versione del regalo di nozze, Spinelli proponeva e discuteva con Signorini di tutta una serie di comportamenti elusivi di possibili accertamenti sulla provenienza della somma e valutava la possibilità di coinvolgere terze persone, compreso il suo autista». Dapprima l’imprenditore proponeva un bonifico o un assegno circolare. Signorini però non è convinto: «E se controllano?». Spinelli minimizza: «Sei il presidente del porto, si sposa tua figlia, le faccio un regalo. Anche da trentamila euro, che discorso è, siamo amici». La strada del pagamento tracciato, però, non convince Signorini, che chiede all’uomo d’affari: «Se ti dicessero: lo faresti a Toti?». Risposta: «Se si sposa sicuro che glielo faccio». Ma poi concede: «Sì è la cifra è un po’ alta, perché due o tremila euro puoi giustificare un regalo, questo catering mi sembra impossibile però».

RISCHIO REITERAZIONE

Per il giudice a carico di Spinelli «permangono i gravi indizi di colpevolezza così come valutati nell’originaria ordinanza» e al momento «non sono emersi elementi sopravvenuti idonei a modificare le esigenze cautelari». Inoltre è ancora in corso «l’audizione di persone – anche legate al gruppo imprenditoriale dell’indagato – che hanno curato le pratiche o che si sono occupate delle stesse o di cui sono informate, persone che ben potrebbero subire condizionamenti o pressioni». E sussiste anche un rischio di reiterazione del reato, considerato che i fatti sono «tutt’altro che risalenti» nel tempo e le condotte ritenute criminose «sono proseguite fino all’agosto 2023». Vero che Aldo Spinelli non ricopre più cariche apicali nel suo gruppo, tuttavia ciò «non offre idonea garanzia che il predetto si astenga dalla commissione di analoghi reati» in altri incarichi e società. A Signorini i pm hanno chiesto conto anche di quei 15.000 euro che avrebbe avuto dall’imprenditore: «Li ha presi da una amica, non da Spinelli, e glieli ha restituiti con le vincite al casinò», precisano i suoi legali Enrico e Mario Scopesi. Ha respinto le accuse di corruzione e «definito secondo lui regolari le pratiche per le concessioni come quella del terminal Rinfuse, ha operato per il mantenimento dell’equilibrio degli operatori portuali». E i fine settimana tutti spesati a Monte Carlo? «Era ospite dell’amico Spinelli. Un comportamento inidoneo, si rende conto ora, ma non un condizionamento illecito».