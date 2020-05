Spiagge, divisori in plexiglass, passaporto sanitario e termoscanner, Franceschini: «Scelta alle Regioni»

Spiagge al tempo della pandemia da Covid19, il ministro del Turismo Dario Franceschini apre alla scelta delle Regioni su divisori in plexiglass, passaporto sanitario e termoscanner. «Ho avuto incontri con il Comitato scientifico, che va ringraziato per il lavoro prezioso di questi mesi. Vedremo prestissimo le loro indicazioni ma io penso che poi andrà lasciato spazio di scelta alle singole Regioni, perché le spiagge italiane sono profondamente diverse tra loro. Le prescrizioni devono arrivare molto in fretta, perché le imprese devono programmare interventi e bilanci», dice intervistato dal Corriere della Sera il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini proprio a proposito di divisori in plexiglass, passaporto sanitario e termoscanner in spiaggia. E sull'allargamento di bar e ristoranti all'esterno precisa: «Approveremo una norma temporanea, per questa estate, che esenterà dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e dai permessi delle soprintendenze».

Fase 2, Lamorgese: «Più controlli per parchi, movida e bar. Giovani da responsabilizzare»

Fase 2, ressa nei parchi: il weekend parte violando le regole





Ultimo aggiornamento: 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA