Sparatoria al pronto soccorso per un mancato ricovero: aggredito un medico, due feriti nel Salernitano

Lite con colpi di pistola all'ospedale di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. È accaduto nel pomeriggio al pronto soccorso. Un uomo, dopo aver condotto il padre al pronto soccorso, non aveva accettato l'invito a lasciare la sala di attesa. E così dopo un diverbio ha aggredito il medico di turno. Ma, una volta fuori nel piazzale dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo, è stato avvicinato dal padre del chirurgo cavese, che, dopo urla e spintoni, ha estratto la pistola e gli ha sparato alle gambe prima di scappare.

La sua fuga, però, è durata solo pochi metri perché il figlio del gambizzato lo ha raggiunto e, al termine di una colluttazione, ha sparato a sua volta, colpendo il papà del medico alla caviglia. Entrambi i feriti sono in sala operatoria. Sulla dinamica indagano i carabinieri della locale tenenza di Cava de' Tirreni e i poliziotti del locale commissariato.

«In riferimento all'episodio occorso nel pomeriggio di oggi presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni, l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno attende l'esito delle indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria, precisando che la Direzione Commissariale ha prontamente attivato il servizio ispettivo aziendale». Così in una nota l'azienda ospedaliera Ruggi, di cui fa parte il nosocomio di Cava dè Tirreni, in riferimento alla lite con colpi di pistola all'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava.

