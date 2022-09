Sparatoria al centro commerciale, vigilante ferito nell'assalto al portavalori. Banditi in fuga a Mestre

Sparatoria all'ex Auchan - ora centro commerciale Le Porte di Mestre - questa mattina. Una persona è rimasta ferita a terra, si tratta di una guardia giurata. Ferito anche il bandito. Il centro commerciale si trova non molto distante dall'ospedale dell'Angelo.

Napoli, colpi di pistola in piazza Trieste e Trento: in fuga clienti e una mamma con il bimbo in braccio

Assalto al portavalori

Secondo le prime informazioni la sparatoria si sarebbe consumata durante un assalto a un portavalori che avrebbe dovuto effettuare un prelievo da una cassa continua.

Telecamere al vaglio

Sul posto il direttore del centro commerciale, Antonio Impedovo, che ha subito messo a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali si riuscirà a capire l'esatta dinamica del tentato colpo.

La testimonianza

Una cliente che era presente al momento della sparatoria racconta: «Ci sono stati momenti di panico e un fuggi fuggi perchè due colpi di arma da fuoco si sono sentiti distintamente. Io stavo ritirando degli abiti al lavasecco e sono corsa fuori dove ho visto il furgone portavalori e la guardia giurata ferita e sanguinante a terra. Altra gente correva senza capire cosa stesse accadendo».