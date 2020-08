Spara ai figli disabili nel sonno a Napoli: morto il più giovane, l'altro è ferito

Uccide un figlio e ferisce l'altro nel sonno. Tragedia familiare a Soccavo, quartiere della zona occidentale di Napoli. Un uomo di 88 anni ha esploso quattro colpi di arma da fuoco contro i suoi due figli, entrambi gravemente invalidi: il più giovane, 47 anni, è morto mentre l'altro figlio, 51 anni, è stato ferito al braccio destro e trasportato all'ospedale Cardarelli. Alla base del gesto, secondo quanto avrebbe raccontato lo stesso 88enne, la sua esasperazione per le condizioni di vita sue e dei suoi figli.

Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di stamattina, mentre i due figli dell'uomo dormivano. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e agenti del commissariato San Paolo e delle volanti della polizia di Stato. Nell'abitazione, in via Nicolò Garzilli, gli agenti hanno trovato anche la moglie dell'88enne, e madre del 51enne e del 47enne, che non ha riportato ferite. I due coniugi sono stati portati negli uffici della polizia di Stato per gli accertamenti del caso.

