Pordenone, spara a gazza ladra e colpisce la vicina sul terrazzo

Spara a una gazza ladra appollaiata su un ramo, sbaglia mira e il colpo colpisce di striscio una ragazza che si trovava sul terrazzo di casa. È successo giovedì mattina a San Martino al Tagliamento (Pordenone) e le conseguenze, per un cacciatore di 70 anni, S. D., del posto, sono state pesanti. È stato denunciato per esplosioni pericolose, lesioni ai danni della ragazza (7 giorni di prognosi) e omessa denuncia di materie esplodenti, in quanto non aveva formalizzato la denuncia di detenzione dell'arma. © RIPRODUZIONE RISERVATA