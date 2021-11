Covid, due sorelle no vax muoiono a distanza di pochi giorni

Due sorelle no vax sono morte a pochi giorni di distanza l'una dall'altra a causa delle complicanze dovute dal Covid. Entrambe contrarie al vaccino, le due sorelle, Filomena di 62 anni e Gina di 64, originarie di Crotone, sono state accomunate dalla stessa tragica sorte. Stando ai racconti di una loro parente, Filomena ha iniziato a stare male nel mese di ottobre. È rimasta a letto per una ventina di giorni. Avvertiva dei dolori “al petto“ pur non essendo affetta da patologie cardiache. Aveva i sintomi della bronchite e le vertigini e si sentiva molto debole, senza forze.

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 152 i nuovi contagi registrati oggi (su 4.327 tamponi effettuati), +149 guariti e 3 morti (per un totale di 1.470 decessi). Il bollettino, inoltre, registra attualmente positivi stabili, +1 in isolamento, ricoverati stabili e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 11).