Sordocecità, giornata internazionale il 27 giugno: un'esplosione di colori nelle città italiane

Venerdì 25 Giugno 2021, 16:39

Il 27 giugno un’esplosione di colori invaderà l’Italia da nord a sud in occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità: dopo un anno particolarmente difficile e buio per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie, la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus si fa promotrice in Italia dell’iniziativa globale Yarn Bombing, un variopinto “bombardamento di manufatti di filato” proposto dalla rete Deafblind International - di cui la Fondazione fa parte - per coinvolgere in modo divertente e creativo le persone sordocieche in un progetto artistico tattile su larga scala, abbattere i pregiudizi e sensibilizzare sulla sordocecità.

Grazie ai laboratori per lo sviluppo delle attività occupazionali, come quelli di filato, che hanno l’obiettivo di «stimolare la creatività e le abilità residue di chi non vede e non sente», nei Centri e nelle Sedi Territoriali della Fondazione persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali hanno creato riquadri colorati e pon pon a cui si sono aggiunti i manufatti realizzati dai familiari, sostenitori, volontari, personale e amici della Lega del Filo d'Oro. Nella giornata clou del 27 giugno, nelle 10 regioni in cui è presente la Fondazione, i manufatti realizzati a maglia o all’uncinetto andranno a rivestire strade, parchi e monumenti, in un grande patchwork intessuto di tutti i colori e i fili della solidarietà.

«Abbiamo immediatamente accolto con grande entusiasmo il progetto internazionale Yarn Bombing, promosso dalla rete Deafblind International in occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità e dell’anniversario di nascita di Helen Keller, perché da sempre il “filo” ha per noi un significato molto importante: rappresenta infatti simbolicamente il “filo aureo della buona amicizia” scelto nel 1964 dalla nostra fondatrice, Sabina Santilli, per aprire al mondo la condizione delle persone sordocieche e fare in modo che la società si accorgesse di loro. E quel filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno è il concetto che ha ispirato da sempre la mission e la vision della Lega del Filo d’Oro» – dichiara Patrizia Ceccarani, Direttore Tecnico Scientifico della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus.

«L’iniziativa - fa sapere la Lega del Filo d'Oro - nasce con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della sordocecità, al fine di ottenere parità di trattamento, opportunità e un esercizio reale dei diritti delle persone sordocieche, fino al rispetto della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità in tutti gli Stati membri. È dunque necessario garantire a chi non vede e non sente la possibilità di esprimere non solo i propri bisogni, ma anche le proprie potenzialità e competenze, nella convinzione che una persona sordocieca partecipe possa rappresentare una risorsa preziosa per una società maggiormente inclusiva».

«La strada per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche è ancora molto lunga, nonostante il Parlamento Europeo l’abbia riconosciuta una disabilità specifica nel 2004. A chi non ci conosce, potrà apparire una contraddizione l’idea di sensibilizzare sulla sordocecità attraverso un’esplosione di colori. In realtà, volevamo dimostrare che al di là dei nostri limiti sensoriali oggettivi, la nostra visione del mondo è ricca, variopinta e fantasiosa, proprio come il mondo di tutti - sottolinea Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus - Con questa bellissima iniziativa vogliamo ricordare il grande insegnamento che ci ha lasciato Helen Keller, della quale ricorre proprio il 27 giugno l’anniversario della nascita, e cioè che le cose più belle e importanti della vita non possono essere viste e nemmeno ascoltate: devono essere sentite col il cuore».

Anche Renzo Arbore e Neri Marcorè, amici e testimonial dell’Ente, hanno deciso di abbracciare l’iniziativa Yarn Bombing con l’obiettivo di sostenere le persone sordocieche nel lungo percorso per il pieno riconoscimento dei loro diritti e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sordocecità. Per l’occasione, sono stati realizzati per loro un gilet e una sciarpa, in segno di gratitudine e grande affetto.

L'evento in 10 regioni italiane

È tutto pronto per lo Yarn Bombing della Lega del Filo d’Oro che, nella giornata clou del 27 giugno, rivestirà di filati colorati spazi pubblici, monumenti, parchi e oggetti simbolici di 19 città italiane per sensibilizzare sulla sordocecità. Le installazioni vivranno nelle10 regioni in cui è presente la Fondazione, ecco nel dettaglio dove poterle andare a vedere:

Osimo (AN), dal 25 giugno al 3 luglio, presso il Palazzo Comunale e tra il punto panoramico dei Tre Pini, Piazza del Comune e via Leonetta. Lesmo (MB), dal 25 al 28 giugno, presso il sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta e in Piazza Roma, intorno al Monumento ai Caduti. Termini Imerese (PA), dal 27 al 30 giugno, in Piazza Duomo, all’ingresso del Palazzo del Comune. Modena, il 27 giugno, in Piazza Mazzini. Pisa, il 27 giugno, in Corso Italia. Novara, dal 25 al 28 giugno, presso Piazza Cesare Battisti (Piazza delle Erbe); verrà inoltre illuminata con i colori della Fondazione nella notte del 26 giugno la cupola di San Gaudenzio, in Piazza Cesare Battisti, angolo via Rosselli. Roma, il 27 giugno, presso il Parco di Garbatella, all’ingresso di Via Rosa Raimondi Garibaldi. Napoli, dal 26 al 27 giugno, nelle vicinanze delle biglietterie Trenitalia in Piazza Garibaldi. Villanova del Battista (AV), evento pubblico previsto per il 25 giugno alle ore 17:00 presso la Villa Comunale – Rione Taverna. Molfetta (BA), dal 24 giugno per un mese circa, in Corso Umberto I. Monopoli (BA), dal 23 giugno al 24 luglio, in Piazza Vittorio Emanuele. Ruvo di Puglia (BA), dal 24 giugno al 25 luglio, in Corso Cavour. Terlizzi (BA), dal 24 giugno al 23 luglio, presso il Parco Comunale in zona 167. Padova, fino al 29 luglio, all’ingresso della Fondazione OIC, in via Toblino 51. Motta Livenza (TV), fino al 29 luglio in Via De Gasperi, 8; Meduna (TV), fino al 29 luglio zona del Monumento dei Caduti, vicino al Ponte della Vittoria; Lorenzaga (TV), fino al 29 luglio presso il parco adiacente alla Parrocchia Lorenzaga-San Silvestro, in via Monsignor Lozzer, 2. Fossalta di Piave (VE), il 27 giugno, in via XXIII Giugno e di fronte la Chiesa di Fossalta di Piave in Piazza IV Novembre, 5, Cadoneghe, nella giornata del 27 giugno, Via Giuseppe Garibaldi.