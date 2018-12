Loren, venduta la vestaglia di "Una giornata particolare": Museo del Cinema la compra dalla famiglia Scola

con due risvolti anteriori che ondeggiano seguendo le forme della Loren

Minerva Auctions (Gruppo Finarte), è stato battuto anche il raffinato disegno preparatorio dei costumi di scena del film, a china colorato con pennarelli, acquistato sempre dal Museo torinese per 6.250 euro. Una chicca, visto che l a vestaglia in cotone fu disegnata dallo stesso Scola per il costumista Enrico Sabbatini, che poi la realizzò. Entrambi i cimeli provengono dall'Archivio Ettore Scola della famiglia del cineasta. E i parenti del regista oggi erano presenti a Palazzo Odescalchi, in piazza Santi Apostoli a Roma.



Il film, osannato nel 1977 al festival di Cannes, e candidato all'Oscar (compresa la candidatura di Marcello Mastroianni), è tutto retto sulla bellezza e bravura degli attori protagonisti assoluti. I l piano sequenza iniziale ritrae la Loren all'interno della cucina e da subito la vestaglia che indossa incarna e rappresenta a pieno il modello di donna che Scola voleva: una donna sottomessa al marito, madre sotto un regime che attribuiva loro ben poche virtù al di fuori degli obblighi domestici e coniugali. Dal bozzetto si evince come Scola pensasse ad una vestaglia particolare: tradizionale nella forma, ma con i risvolti anteriori che ondeggiano seguendo i movimenti del corpo della Loren. Un gioco delle parti tra i due divi: da una parte l'austero gilet bordeaux di Marcello e la sua giacca tortora, dall'altra la vestaglia dallo sfondo anch'esso grigiastro, ma su cui spiccano fiori colorati che segnano la vitalità indomita della Loren.

