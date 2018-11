Sondrio, raggiunge la baita ma trova un cadavere: ipotesi incidente o suicidio

CHIESA IN VALMALENCO - Va in baita, immersa nella pace dei boschi della Valtellina, e scopre il cadavere di un uomo. Immediato l'allarme. Si tratta di un 49enne, originario del Veneto, residente in una località della provincia di Treviso. Il corpo era steso in una radura.



A trovare il corpo senza vita dell'uomo è stata nel pomeriggio una donna che possiede una baita nella zona, in località Pauletto, a 1700 metri di quota fra i Comuni di Lanzada e Chiesa in Valmalenco (Sondrio).



Sono stati subito avvisati i carabinieri che ora indagano, e a un primo esame non sarebbero emerse lesioni che farebbero pensare a un omicidio. I carabinieri, al momento, propendono per due ipotesi: un incidente in montagna o un suicidio. La Procura di Sondrio, nelle prossime ore, deciderà se disporre l'autopsia o accontentarsi della semplice ricognizione sulla salma, trasportata a Valle dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.

