Venerdì 14 Giugno 2024, 00:01 - Ultimo aggiornamento: 00:02

Se non lo vedi in faccia, il nemico puoi riconoscerlo solo grazie ai suoni. E sembrano apparentemente tutti uguali quelli che le onde e le correnti si propagano a molti metri di profondità.

Dove non c'è luce i decibel sono un identikit fenomenale. Inaspettato sì ma preciso, quasi inconfondibile, almeno per chi è abituato a muoversi negli abissi senza mai farsi notare e dando la caccia a qualcun altro che ha il suo stesso obiettivo: non essere scoperto.

Il sommergibile Scirè

Nella war room del sommergibile Scirè, uno degli otto che la Marina militare italiana schiera ogni giorno senza svelarne mai la posizione, la prima guerra da combattere è quella della concentrazione. E l'arma più importante per l'equipaggio è l'ascolto. Perché i rumori sono le tracce che quasi nessuno riesce a non lasciare, anche a molte miglia di profondità. Sentire però non basta: c'è bisogno di capire, di scovare i dettagli delle onde sonore, di sfruttare il ritmo e la ripetizione di certi picchi di decibel. Perché sembrerà puro strano, ma ogni mezzo che si muove al largo produce un effetto differente.

E i due sottufficiali che indossano per ore le cuffie collegate al potentissimo sonar li hanno imparati quasi tutti: un peschereccio non si può scambiare con un mercantile e così il ritmo di una nave militare persino al buio si presenta in modo diverso rispetto a una da crociera . Dettagli che non sfuggono a chi ha la missione specialissima di scovare chiunque si aggiri nei corridoi nascosti del Mediterraneo. C'è traffico tutti i giorni e da quando la marina americana ha ridotto la sua presenza tocca all'Italia blindare il lato sud e il versante est della grande trincea blu. I russi ne approfittano sempre, il viavai registrato dalle unità italiane ne è la prova: avvistamenti e allontanamenti sono informazioni che la Difesa preferisce mantenere segrete, anche per non far capire al nemico quale sia la capacità di osservazione della task force navale che silenziosamente si aggira da un versante all'altro.

CINQUE MESI IN MARE

Il sommergibile Scirè ha la sua base ad Augusta, non lontano da quel Canale di Sicilia che è la scorciatoia preferita per tante missioni spesso volutamente non segrete ma sempre al limite della sfida militare. Il viaggio stavolta è iniziato a gennaio e solo in questi giorni si ritorna in porto. Nel frattempo, gli uomini dell’equipaggio si sono alternati e la rotta si è allungata più del previsto, con virate molto lontane dalle coste italiane, anche per assicurare alla Nato il supporto strategico nel controllo delle acque territoriali. Oggi si parte da Civitavecchia e dopo le prime e complicatissime manovre scatta subito l’immersione.

Si può arrivare a 200 metri di profondità, per potersi persino insinuare come un fantasma al di sotto delle altre unità in transito. Si naviga per molte ore e si arriva in un punto del Mediterraneo che neppure le sale operative conoscono. Il segreto, sott’acqua, resta davvero un segreto. Nella sala semibuia del “Combat information center”, dove milioni di lucine verdi e rosse si alternano all’impazzata, l’attenzione di tutti viene richiamata all’improvviso. I sibili sottomarini che il sonar riesce a intercettare a molte miglia dalla costa diventano grafici proiettati su tre schermi e gli operatori capiscono che c’è qualcosa di sospetto: «È una nave militare - dice al comandante il tenente di vascello, Andrea Manzardo - Dovremmo fare un controllo». L’ordine è immediato: «Calcolare subito rotta di intercetto - incalza Giuseppe Di Fiore, l’altro ufficiale di guardia - Ammainare periscopio, portarsi vicino al bersaglio». Tutto è veloce ma calcolato nei dettagli: «Assumere ruolo».

LA MISSIONE

Il comandante Francesco Barone segue in prima persona tutta l’operazione. Osserva lui dall’unico spiffero possibile, da quel periscopio che di tanto in tanto può superare la linea della superficie, ma certo non quando è necessario sfuggire allo sguardo di chi naviga nei paraggi, di chi usa radar molto potenti e di chi si nasconde tra le onde. A 40 metri di profondità muoversi non è semplice e per ogni manovra è necessario l’intervento e lo sguardo di molti specialisti. E c’è bisogno di un regista che coordini questo concerto di comunicazioni apparentemente incomprensibili. Gradi, nodi e altri dati criptati si incrociano e si accavallano, ma tutti qui capiscono al volo. Anche perché l’obiettivo è chiarissimo: «Stiamo andando a intercettare un’unità militare non meglio identificata, dobbiamo effettuare una ricognizione - spiega il capitano di corvetta Barone - Il sonar l’ha individuata grazie ai segnali audio ed è riuscito anche a fotografarla. Dovrebbe essere una fregata: il sensore di guerra elettronica ci ha dato la conferma, rilevando a bordo un radar militare». Lo Scirè, bestione da 55 metri e venti nodi di potenza in immersione, va ancora più a fondo: i motori sono al massimo ma tra il silenzio e la tensione nella war room gli effetti della manovra quasi non si percepiscono. E i risultati del controllo finiscono in quel dossier top secret che ogni giorno le unità della Marina militare arricchiscono di dati utili a capire chi viene e chi va al largo della penisola. Per scovare chi non vorrebbe essere notato e per far sapere che qui nulla sfugge anche a chi usa proprio la sua presenza come arma di intimidazione. «Non tutte le informazioni che raccogliamo possono essere comunicate, anche perché non vogliamo agevolare i potenziali nemici che da queste parti si fanno vedere spesso - sottolinea il capitano di vascello Manuel Moreno Minuto, che guida la flottiglia di sottomarini italiani - Il nostro pattugliamento, non solo con i sommergibili, si svolge 24 ore su 24 e ha come obiettivo la difesa delle infrastrutture strategiche, dei gasdotti e delle reti di dati. A supporto della nostra attività in mare c’è la grande centrale di Santa Rosa, alle porte di Roma, che osserva le unità sospette e verifica che non adottino comportamenti strani, che non cambino rotta o che non si fermino vicino alle reti strategiche».

MISSILI PRONTI

Il resto lo fanno i sommergibili. Il primo obiettivo è sorvegliare, ma il secondo è quello di sbarrare la strada a chi osa un po' troppo. E non a caso gli incontri ravvicinati con le unità navali di Putin, specie negli ultimi due anni, si sono ripetuti spesso e continuativamente. L'arma più potente dello Scirè, gioiello di tecnologia e ingegneria, è il sonar. Ma a bordo ci sono anche mie antinave e siluri di grande potenza, capaci di arrivare a oltre 50 chilometri di distanza. I tubi di lancio sono sempre pronti, eppure la missione è riuscita meglio per l'equipaggio dello Scirè non si basa sulle armi. Il successo è essere un fantasma.