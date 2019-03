Somalo abusa di una bimba di 11 anni e di una 17enne e fugge in bus verso Parigi

Ha abusato di una bimba di 11 anni e poi di una 17enne. Poi, la fuga in bus da Vercelli verso Parigi. Lui, somalo 36enne, approfittava del suo ruolo di operatore specializzato nell'assistenza ai minori in difficoltà per compiere abusi sessuali.

La polizia ha eseguito un decreto di fermo, emesso dalla procura di Vercelli, a carico di un uomo di origini somale di 36 anni, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bimba di 11 anni e di una ragazza di 17, avvenuta in alcune strutture del territorio. Gli operatori lo hanno bloccato mentre era a bordo di un autobus diretto Parigi, con in mano un biglietto di sola andata.

