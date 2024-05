Sofia Stefani, la comandante della polizia locale: «Mai visto Gualandi pulire l'arma in ufficio»

«Non ho mai visto Gualandi pulire l'arma in ufficio». Sono le parole di Silvia Fiorini, la comandante della polizia locale di Anzola, sentita a verbale in seguito alla morte di Sofia Stefani, la 33enne ex vigilessa uccisa da un colpo di pistola sparata dall'arma di ordinanza di Giampiero Gualandi. Il 62enne è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il 16 maggio i due, che avevano avuto una relazione, si sono trovati nell'ufficio di Gualandi. Secondo il racconto del 62enne c'è stata una colluttazione ed è partito un colpo per errore dalla pistola che aveva con sé, ha detto, perché doveva pulirla. Una versione a cui però la Procura (e il Gip che ha disposto la custodia cautelare) non hanno creduto.

La testimonianza

Nell'audizione, la comandante ha spiegato di non aver mai visto Gualandi - a sua volta ex comandante del reparto e adesso in servizio come commissario capo - con l'arma in mano. «Da pochi mesi - ha detto - aveva ottenuto una certificazione per cui era esonerato dai servizi esterni».

Lavorava quindi in ufficio, ma la pistola gli era rimasta: non è prevista una revoca, in questi casi. «Ma il nostro regolamento - ha spiegato Fiorini agli investigatori - prevede che i nostri servizi interni non debbano essere armati». Solitamente ciascun agente si esercita almeno una o due volte l'anno». Fiorini ha definito «anomalo», rispondendo ad una domanda, il fatto che l'indagato abbia pulito l'arma in ufficio: «Le ultime esercitazioni ci sono state a novembre e le armi dovrebbero essere state pulite in poligono».

Non svolgendo servizi esterni, Gualandi non doveva portare l'arma, a norma di regolamento, «e pertanto non ravviso la necessità di una pulizia estemporanea». «Non so - ha aggiunto il comandante - se avesse la capacità di maneggiare l'arma in termini di smontaggio e rimontaggio per pulirla».