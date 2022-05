Concorso Sna, candidati da tutta Italia attendono 4 ore per «problemi tecnici» e poi vengono rimandati a giugno

Prima la lunga attesa, poi la prova scritta con ore di ritardo e infine la riconvocazione per il primo giugno. Il concorso Sna, in programma oggi a Fiera di Roma, è stato caratterizzato da una serie di disservizi che hanno complicato non poco le cose per il migliaio di candidati accorsi per ottenere un posto nella Scuola Nazionale degli Amministratori.

Problemi tecnici al concorso Sna, cosa è successo

I concorsisti dovevano sostenere oggi due prove scritte, la prima alle 8.30. Tuttavia, a causa di «problemi tecnici», i candidati vengono fatti entrare solo dopo quattro ore di attesa. La prima prova comincia così alle 13.40 (anziché alle 10, come da programma) e si conclude alle 17. A questo punto ai candidati, provenienti da tutta Italia, viene detto di tornare il primo giugno per sostenere il secondo scritto.

«È un'indecenza - commenta uno dei concorsisti che ha fatto centinaia di chilometri per arrivare a Roma - è incredibile un disservizio del genere, peraltro motivato dal solo 'problema tecnico'». «Tra l'altro la materia della prima prova non è stata sorteggiata ed è stato detto che la seconda prova sarà corretta solo a chi ha superato la prima» afferma un altro concorsista.