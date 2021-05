20 Maggio 2021

«Soggetto defedato» ha usato questo termine l’avvocato Federico Cecconi per descrivere a processo, a Milano, la condizione di salute di Silvio Berlusconi. Un uomo di 84 anni con il fisico esternamente indebolito. Sabato, l'ex premier, dopo 5 giorni di ricovero è stato dimesso. Aveva una gastroenterite. A questo "breve" periodo in ospedale si devono sommare altri 24 giorni trascorsi sempre al San Raffaele tra il 6 e il 30 aprile.

L'entourage del Cavaliere, sin dal principio, ha rappresentato come il suo stato precario non fosse una "scusa", come accusavano in molti, per evitare il processo. Bensì una condizione, realmente delicata. Gli effetti collaterali derivati dal Covid che vanno a sommarsi a una patologia infiammatoria cronica e a disturbi del ritmo cardiaco.

Berlusconi nel giugno 2016 era stato sottoposto ad un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica. E ancora, nell'aprile 2019, il leader di Forza Italia è di nuovo sotto i ferri questa volta per un’occlusione intestinale. Infine a settembre del 2020 il Covid, con l’insorgere di una polmonite bilaterale.

In passato c'erano stati già degli allarmi per la salute del Cavaliere. Condizioni critiche sempre superate dall'ex primo ministro. Questa volta, il quadro, ammette chi gli sta vicino, è più critico. Tuttavia le voci che davano Berlusconi in fin di vita sono comunque apparse notevolmente esagerate rispetto al quadro reale.