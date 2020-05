Silvia Romano, blitz dei carabinieri nella sede onlus: verifica sulla sicurezza quando fu rapita

Perquisizioni in corso, da questa mattina, da parte dei carabinieri del Ros nella sede della onlus Africa Milele, a Fano, nell'inchiesta della procura di Roma, a carico di ignoti, sul sequestro di Silvia Romano. Si tratta di un controllo anche per verificare le condizioni di sicurezza in cui si trovava la giovane cooperante al momento del rapimento.

Silvia Romano, la cerimonia con due carcerieri: «Così sono diventata musulmana»

Silvia Romano, riscatto pagato in Qatar. C'è l'ipotesi scorta per gli insulti

Da quanto si apprende è stata acquisita documentazione relativa alle attività della onlus e materiale informatico: i carabinieri avrebbero copiato alcuni hard disk e il contenuto dei telefoni. La cooperante italiana era stata rapita il 20 novembre del 2018.



Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA