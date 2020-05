Silvia Romano, il leghista Pagano in Aula: «È una neo-terrorista». Bagarre alla Camera

Dopo gli insulti via social, volano parole grosse addirittura in Aula alla Camera. Il deputato della Lega Alessandro Pagano ha definito Silvia Romano «la neo-terrorista». Pagano è stato ripreso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, cosa che non ha impedito vivaci proteste di molti deputati. «Un parlamentare leghista ha appena definito in aula Silvia Romano una neo terrorista. Loro sono solo dei vecchi razzisti e degli squallidi sessisti. Solidarietà a Silvia Romano», scrive su Twitter Matteo Orfini (Pd). «È uno dei momenti più bassi che ho visto finora in quest'aula», il tweet di Luigi Marattin (Iv).

Silvia Romano, la cerimonia con due carcerieri: «Così sono diventata musulmana»

Silvia Romano, post choc del consigliere di Treviso Nico Basso: «Impiccatela». Poi lo rimuove

Intanto, prosegue il passaggio frequente di pattuglie delle forze dell'ordine lungo la via di Milano dove la ragazza lunedì è tornata a vivere con la madre e la sorella. Dalla vetrata del portone nel quartiere Casoretto sono stati tolti quasi tutti i cartelli con i messaggi di benvenuto per la giovane cooperante. Ne sono rimasti un paio, l'ultimo è una composizione poetica, scritta a penna su un foglio bianco, “Canto per Silvia”, un messaggio contro i tanti insulti ricevuti dalla ragazza dopo il ritorno in Italia e l'annuncio della conversione all'Islam. «Perdonali Silvia. Perché non sanno quello che dicono. Purtroppo, non sapranno mai cosa dire. Perché anche se loro vanno in chiesa tutte le domeniche non sanno per quale dio pregare», recita il testo firmato dall'artista Riccardo dell'Orfano, che si conclude così: «E se l'umano che crede in dio diventa disumano, allora non credo più in dio, credo in me e in te Silvia Romano».



Ultimo aggiornamento: 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA