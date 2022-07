Sicurezza: il 78% delle abitazioni ha un impianto elettrico non a norma

Fili volanti o coperti da nastro isolante, cavi scorticati, prese cotte, problemi agli interruttori. Sono solo alcune delle situazioni di pericolo che corriamo ogni giorno nelle nostre case. E’ quanto emerge da un recente sondaggio effettuato dal “Circolo degli elettricisti illuminati”, che ha effettuato monitorando oltre 7.000 appartamenti. E i dati non sono affatto rassicuranti. Emerge, infatti, un quadro a tinte fosche con ben il 78% delle case italiane risultate, dopo un sopralluogo, con l’impianto-elettrico non a norma o comunque non a perfetta regola d’arte.

«Purtroppo all’utilizzatore medio importa solamente che azionando l’apposito interruttore si accenda la lampadina», spiega Alessio Piamonti, fondatore del circolo. «Ciò che manca è proprio la cultura delle manutenzioni. Cerco sempre di spiegarlo facendo l’esempio dei tagliandi delle auto che vanno ripetuti regolarmente. Però, la maggior parte dei clienti chiama, quasi sempre, quando ormai il danno è stato fatto. Per questo abbiamo stilato un vademecum per aiutare ad evitare spiacevoli incidenti domestici».

E, ancora, oltre la metà degli appartamenti di nuova costruzione o ristrutturati da poco presentano un impianto elettrico in cui permane almeno uno fra i seguenti rischi: sovraccarico / cortocircuito / incendio / folgorazione. Gli impianti non a norma in Italia hanno provocato ben 30mila incidenti domestici mortali, ben 6mila sono quelli provocati dalla corrente elettrica. Tra i principali consigli contenuti nel Vademecum del Circolo degli elettricisti illuminati, c’è l’invito a testare periodicamente il salvavita.

«Ricordiamo però che questa precauzione, da sola, potrebbe non garantire la piena sicurezza dell’utente. Senza un idoneo impianto di terra, infatti, il rischio di folgorazione permane». Se il salvavita scatta spesso, è probabile ci sia una dispersione pericolosa, quindi è il caso di far controllare il proprio impianto da un elettricista professionista. Altra cosa da tener presente è che gli adattatori/riduttori sono pericolosi. E’ bene anche insospettirsi in caso di abbassamento della luce quando si attiva un carico importante come il forno e la lavatrice. Inoltre, se la spina non entra nella presa, non va forzata. Far effettuare un controllo almeno ogni 5 anni dell'impianto elettrico utilizzando strumenti professionali che rilascino un report dettagliato sui valori riscontrati.

Attenzione ai coperchi delle cassette di derivazione con segni di calore, prese e spine che hanno accoppiamento lento, impianti a vista nelle vecchie abitazioni con segni di usura molto evidenti. Conoscere quanti kW può erogare il proprio contatore e far verificare se le protezioni in essere sono adeguate a scongiurare problemi di sovraccarico. E ancora: non mettere stracci e giornali vicino alle lampade; staccare la spina degli elettrodomestici quando si puliscono; controllare i cavi che non siano spellati, evitare ciabatte con troppi elettrodomestici inseriti, non mettere il nastro isolante al posto di morsetti isolati nelle scatole di derivazione, stop a prolunghe lunghissime con sezione troppo piccola. Insospettirsi per un quadro elettrico molto caldo, inoltre si deve evitare di installare apparecchi elettrici in zone pericolose (es. lavatrice non a distanza di rispetto dalla doccia).

Quando si compra un immobile, sarebbe opportuno chiedere sempre copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti. “A un impianto, anche se nuovo, va fatta regolare manutenzione – conclude Piamonti - al minimo malfunzionamento fare intervenire subito il tecnico che deve essere, cosa molto importante, un elettricista abilitato. Insomma, il consiglio è: non chiamate il cugino del cugino”.