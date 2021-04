Zona arancione Sardegna (in bilico), Sicilia e altre 3. Puglia gialla? Ecco chi può cambiare colore domani

Domani si saprà se l'Italia sta imboccando la strada giusta per abbassare i contagi Covid e contemporaneamente, in maniera graduale, riacquistare porzioni di libertà. Domani si riunirà la cabina di regia del Ministero della Salute che ogni settimana ha il compito di fare il punto della situazione epidemiologica e di decidere quale regione merita di cambiare colore e quindi di assumere un regime più o meno restrittivo. In un'Italia prevalentemente gialla, colore scattato lo scorso lunedì 26 aprile, sono pochissime le regioni destinate a cambiare colore. Tre sono le regioni su cui sono puntati i fari. Spera la Sardegna, unica regione a passare in poco tempo dalla zona bianca alla zona rossa. Domani dovrebbe imboccare la lunga strada, a ritroso, della mitigazione sanitaria e tornare quindi arancione. Mentre rischia di passare dall'arancione al rosso la Valle d'Aosta. Dopo settimane molto critche, infine, la Puglia, attualmene in zona arancione (ma con numeri da gialla tranne l'incidenza, 7 giorni fa), spera di passare in zona gialla. Rimane in arancione la Sicilia poiché registra ancora un'incidenza alta.

La situazione attuale: chi è in arancione e chi in giallo

C'è una sola regione in zona rossa: è la Sardegna. Cinque regioni sono in zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

In zona gialla è collocato il resto d'Italia e quindi le regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento.

Il caso Sardegna

Nella settimana 21-27 aprile la Regione Sardegna ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 3,4%. Negli ultimi 14 giorni (14-27 aprile) si rileva un'incidenza di 251 casi positivi per 100.000 abitanti (250 x 100.000 è la soglia della zona rossa).





