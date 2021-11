Sicilia, obbligo di mascherina all'aperto e test per chi arriva da Germania e Gran Bretagna

La mascherina dovrà essere portata sempre con sé e indossata in tutti i luoghi all'aperto particolarmente affollati. I viaggiatori provenienti da Germania e Gran Bretagna dovranno presentare un test Covid negativo in ingresso in regione. Sono queste le nuove misure introdotte in Sicilia tramite una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci in vigore da oggi.

Sicilia, mascherina all'aperto fino al 31 icembre

In Sicilia è stato introdotto l'obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati. Dovranno inoltre sottoporsi al tampone, nei porti e aeroporti siciliani, tutti i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dalla Gran Bretagna. Controllo già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Olanda. I provvedimenti entrano in vigore a partire da oggi fino al prossimo 31 dicembre.

Covid, ospedali e ricoveri: quali sono i numeri e le soglie che fanno scattare gli allarmi