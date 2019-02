Sequestrata area di Forte Schiaffino a Messina usata come discarica abusiva

Una vasta area di 'Forte Schiaffinò, struttura difensiva risalente al XIX secolo lungo costa a Messina, nella zona di Santa Lucia sopra Contesse, è stata sequestrata dalla Polizia Metropolitana perché usata come discarica abusiva. Nel forte gli agenti, intervenuti per un sopralluogo dopo una segnalazione, hanno trovato Eternit, carcasse di animali, resti di automobili e rifiuti di vario genere, tra cui una imbarcazione. Al sopralluogo ha partecipato l'assessore all'Ambiente del Comune di Messina Dafne Musolino, che ha detto: «È sconvolgente vedere come il territorio venga abusato da incivili, un crimine ambientale che colpisce un luogo storico per la città di Messina. L'impegno del Comune prosegue serrato per la tutela dell'ambiente ed il recupero di tutte le aree degradate». Ultimo aggiornamento: 21:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA