Siccità, c’è il commissario: poteri fino al 31 dicembre

Siccità: prima, una serie di interventi a corto raggio, per mettere un freno all’emergenza in vista dell’estate. Poi, un piano strutturale di lungo periodo, per affrontare un problema che rischia di diventare cronico se non si agirà su più fronti (e che «finora forse qualcuno aveva pensato di combattere con la danza della pioggia», ironizza il sottosegretario Alessandro Morelli). La cabina di regia sulla crisi idrica convocata ieri a Palazzo Chigi partorisce una roadmap di qui alla fine dell’anno. Obiettivo: evitare razionamenti e salvare le oltre 300mila imprese agricole del Centro-Nord che, secondo Coldiretti, rischiano tra qualche mese di non disporre dell’acqua sufficiente per irrigare i raccolti.



LA NOMINA

Per questo, il primo passo sarà l’individuazione di un commissario nazionale per l’emergenza siccità: il decreto con la nomina, con ogni probabilità, arriverà in Consiglio dei ministri martedì (o al più tardi giovedì) della prossima settimana. Il commissario resterà in carica fino al 31 dicembre, e il suo incarico sarà «rinnovabile». Da Palazzo Chigi spiegano che la nuova figura avrà un «perimetro molto circostanziato di competenze», comunque piuttosto ampie: potrà «agire sulle aree territoriali a rischio elevato» e «sbloccare interventi di breve periodo». Qualche esempio?

Il super-tecnico (ma l’incarico potrebbe anche andare a un politico, e in questo caso la Legasarebbe in prima fila) potrà disporre di «sfangare» o «sghiaiare» i bacini di raccolta delle acque, ad esempio in prossimità delle dighe la cui capacità dovesse risultare compromessa. Potrà quindi aumentare la capacità degli invasi, ma anche disporre di riutilizzare le acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione (acque che oggi finiscono nei fiumi e che invece, una volta trattate, potrebbero essere utilizzate per irrigare i campi). Non solo: il commissario potrà intervenire in caso di conflitti tra Regioni, consorzi ed enti locali, che sono solo alcuni degli enti che hanno voce in capitolo quando si tratta di fiumi e laghi. Uno dei problemi emersi durante la cabina di regia (presieduta dal vicepremier Matteo Salvini, con la partecipazione dei ministri Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci, Roberto Calderoli, la vice Vannia Gava, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli), era proprio il nodo burocrazia: gli interventi spesso non si fanno – anche quando ci sono i soldi – perché il tempo se ne va tra lungaggini burocratiche e rimpalli tra decine di uffici. Toccherà al commissario sfrondare tutti questi passaggi in caso di conflitti tra un ente e l’altro.