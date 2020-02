«Siamo contagiosi!». La mappa degli studenti del Carducci per navigare nel mondo del coronavirus

MILANO «Siamo contagiosi!». Il titolo campeggia sulla pagina principale del sito del Carducci di Milano, storico liceo classico che oltre a insegnare greco e latino a generazioni di studenti si occupa della loro formaziona

orientata alla conoscenza e alla libertà

Che significa ragionare con la propria testa, soprattutto in epoca di coronavirus. Da qui nasce l’unità di apprendimento sul tema del contagio. «Non ho trovato modo migliore per tenere la scuola aperta», spiega il preside Andrea Di Mario.SARAMAGO E STOKConsigli, spunti, riflessioni: tutti - studenti, genitori, docenti - «possono inserire contributi», afferma il dirigente scolastico. E in tanti lo hanno già fatto. C’è chi ha postato un video sul modo migliore per lavarsi le mani, chi suggerimenti spiritosi per alleggerire la tensione: «Contro il coronavirus mangiate due spicchi d’aglio. Non serve a niente, ma vi staranno tutto a distanza di sicurezza». Si propongono libri: “La diceria dellì’untore” di Gesualdo Bufalino, “Cecità”, di José Saramago,