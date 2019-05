Donna sgozzata a Piacenza, scomparsi il marito e i figli di 2 e 4 anni

Sgozzata a coltellate in cucina. Una donna è stata trovata morta a Borgonovo, Piacenza: aveva 45 anni ed era di origini marocchine. Non si trovano il marito, cercato dai carabinieri, e i due figli piccoli.

La famiglia abita in via Pianello e per entrare nell'appartamento è stato necessario farsi aiutare dai vigili del fuoco. L'equipaggio del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte di Damia El Assali, che lavorava in una vetreria della zona. In seconde nozze aveva sposato un 41enne connazionale al momento disoccupato. Con lui aveva due figli di 4 e 2 anni. Nel paese abita anche la madre della donna. I carabinieri sono sulle tracce del marito che potrebbe avere con sé i figli. La morte della marocchina risale a ieri.

