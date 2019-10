Varese, ragazza sfregiata a coltellate: arrestato l'aggressore

È stato arrestato, e sottoposto a fermo, un uomo di 50 anni, principale indagato per aver aggredito e sfregiato a coltellato una ragazza di soli 15 anni lo scorso sabato a Varese. L'uomo, come ha reso noto la Procura della cittadina lombarda, è stato intercettato e fermato dagli uomini della Questura con l'accusa di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE Ragazza sfregiata al volto con un coltello da un uomo in bicicletta: caccia all'aggressore

L'aggressione aveva avuto luogo mentre la ragazza era in compagnia di una amica, proprio nel centro di Varese. A dare la notizia era stata la stessa vittima dell'attacco. Secondo la ricostruzione della polizia, la quindicenne stava aspettando l'arrivo di sua madre in centro, per essere riaccompagnata a casa, quando uno sconosciuto, in sella a una bicicletta, è passato loro davanti, si è fermato ed è tornato indietro puntando le ragazze con fare minaccioso. La più giovane delle due, avvertito il pericolo, è scappata via incitando l'amica a fare lo stesso.

LEGGI ANCHE «Femminicidi, entro un mese aumento indennizzo per i figli delle vittime»

La quindicenne però è rimasta ferma, paralizzata dalla paura. L'uomo, secondo il suo racconto, ha estratto dalla giacca un coltello seghettato e, urlando «vi uccido», si è scagliato contro di lei colpendola due volte, al volto, molto vicino ad un occhio e a un braccio, poi è scappato.

LEGGI ANCHE Sfregiata e tenuta prigioniera dal marito folle di gelosia: «Prima o poi ti uccido»

© RIPRODUZIONE RISERVATA