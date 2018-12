Strage in discoteca, il silenzio di Sfera Ebbasta. I fan: «Erano lì per te, non parli?»

Silenzio da parte di Sfera Ebbasta su quello che è successo nella notte alla discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo. Su Instagram, i followers chiedono al trapper un commento per le vittime che erano nel locale per assistere a un suo concerto. Il bilancio è di sei morti, tra cui cinque ragazzi giovanissimi e una mamma che aveva accompagnato la figlia. Un centinaio i feriti, cinquanta in codice rosso.

Tutto è successo intorno all'una di notte, il concerto era appena finito quando qualcuno potrebbe aver spruzzato una sostanza urticante, probabilmente uno spray al peperoncino, generando il panico. Si è creato un "fuggi fuggi" generale, la calca ha fatto cedere le transenne mentre le persone sono rimaste schiacciate e calpestate.

Una scena apocalittica che sta rimbalzando su tutti i social network, ma il trapper non ha rilasciato alcun commento. «Sono venuti a un tuo concerto, un pensiero non ce l'hai?», chiede qualcuno sul profilo ufficiale dell'artista. «Invece di fare il co*** potevi spendere due parole per questa tragedia», le parole di un altro utente su Instagram. «Fai morire le persone...», la frase più pesante.

