Sesso sulla scalinata in Centro ad Ancona: maxi-multa per la coppia focosa (62 anni lui, 50 lei)

Sesso sulla scalinata in Centro e per la coppia focosa scatta la multa. Salata. Sorpresi dai carabinieri a consumare un rapporto sessuale sulla scalinata dell'Ostello della Gioventù nel centro di Ancona, in via Dalmazia, due amanti (non proprio giovanissimi) sono stati multati per 10mila euro a testa, dopo la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico.L'episodio è avvenuto ieri sera poco dopo le 23 mentre i militari del Norm erano impegnati in un servizio del controllo del territorio. I due - un 62enne e una 50enne, residenti ad Ancona -, resi ancora più disinibiti dai fumi dell'alcool, erano impegnati nello scambio di effusioni molto spinte nella totale incuranza di numerosi passanti che affollavano la zona, alcuni dei quali avevano anche iniziato a riprendere la scena con i propri smartphone. I carabinieri li hanno bloccati e, compiuti tutti gli accertamenti del caso, sanzionati con una multa da 10mila ciascuno.