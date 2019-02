Conosce una ragazza online e scatta il ricatto hard: «Paga o dico tutto a tua moglie»

PADOVA - Una trasgressione online che da gioco malizioso si è trasformata in una vera e propria trappola con tanto di estorsione di denaro. Un ricatto a cui l’uomo, un 45enne di Selvazzano, non ha più voluto sottostare rivolgendosi ai carabinieri della locale stazione a cui ha raccontato l’incubo che da qualche mese stava vivendo. Dietro a quell’annuncio di incontri scovato su un sito online non si nascondeva solo il desiderio di instaurare nuove amicizie, anche piccanti, ma la costrizione di pagare delle somme su una carta prepagate con il ricatto di rendere noti alla moglie i mesaggi che fino a quel momenro i due si erano scambiati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA