Reggio Emilia, 17enne travolto e ucciso mentre torna a casa in bici dalla festa di paese

Un ragazzo di 17 anni è morto, investito mentre era in sella alla sua bici, questa notte nella frazione Sesso di Reggio Emilia. Sono intervenuti la Polizia municipale e i vigili del fuoco. Verso le 2 il ragazzino è stato urtato da un'auto guidata da un 22enne che procedeva nella stessa direzione, in via Grisendi, una zona molto buia.

Dalle prime informazioni l'automobilista sarebbe negativo all'alcol test. Sembra che la vittima stesse tornando a casa dopo una festa di paese.

