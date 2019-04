L'allenatore all'arbitro donna: «Non deve stare in campo, faccia pulizie o stia in cucina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilaria Possanzini ha appena finito di arbitrare la partita di Promozione trae San Marco Juventina. Quest'ultimi festeggiano la vittoria per 4-2, un risultato che il tecnico degli sconfitti non digerisce. Le parole di mister, però, vanno oltre l'analisi tattica: «Partita condizionata dall'arbitro. Ha sbagliato in 4 situazioni palesi, assistito in maniera osscena dagli assistenti. Faccio una battuta: le donne del calcio o stanno in cucina o fanno le pulizie, non possono essere in un campo di gioco»Queste frasi arrivano dopo le considerazioni sessiste delle ultime settimane, dalla telecronaca di un giornalista campano, alla frase di un conduttore di una tv privata e allo show (negativo) in Radio di Fulvio Collovati . Per fortuna sono arrivate la scuse, dopo l'intervista a SetteCalcioTv, di Marcello Bazzurri. Il tecnico della Casa del Diavolo ha detto: «Voglio fare un passo indietro, chiedo scusa a Ilaria Possanzini»