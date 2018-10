Soldi spariti dal conto di un'anziana: indagato ex assessore ai servizi sociali

Sergio Contrini, 63 anni, ex assessore ai servizi sociali del Comune di Pavia e già presidente dell'Asp (l'ente pavese che gestisce una casa di riposo, un istituto geriatrico e un centro per disabili adulti), è indagato dalla Procura di Pavia per peculato. Secondo l'accusa Contrini avrebbe distratto 23.700 euro dal conto corrente di un'anziana di cui è amministratore di sostegno. Il denaro, sempre in base alla ricostruzione effettuata dagli investigatori, sarebbe stato dirottato, attraverso bonifico, al conto di un altro uomo.



A darne notizia è oggi il quotidiano 'La Provincia pavesè. Contrini si è presentato con il suo avvocato davanti al giudice per l'udienza preliminare, Fabio Lambertucci, che dovrà ora valutare la richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dal pubblico ministero Roberto Valli. Il procedimento è stato aggiornato all'aprile del 2019. L'avvocato Alessandra Stefano, legale di Contrini, ha affermato che il suo cliente «contesta ogni responsabilità e specifica che si tratta di un equivoco che sarà presto chiarito davanti all'autorità giudiziaria». Al tribunale di Pavia è stato avviato anche un procedimento civile per un'altra vicenda in cui Contrini è amministratore di sostegno: secondo i parenti di un anziano, non avrebbe versato 4 rette alla casa di riposo dove il pensionato è ospitato.

