Sequestrato un quintale di cetrioli di mare: 2 denunciati a Casalabate

Mercoledì 6 Settembre 2023, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 14:51

La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato oltre 100 chili di oloturie pescate illegalmente nelle acque di Casalabate. Sono state sequestrate anche l'imbarcazione e le attrezzature utilizzate, e le due persone a bordo dell'imbarcazione sono state denunciate, quest'ultime rischiano fino a 2 anni e una sanzione di oltre 10.000 euro. Le oloturie, conosciute anche come cetrioli di mare, sono essenziali per l'equilibrio dell'ecosistema marino e della biodiversità. Purtroppo però sono spesso oggetto di pesca illegale da parte di bracconieri ittici che le vendono sul mercato estero, dove il loro valore può raggiungere i 700 euro al chilogrammo. I reparti territoriali della Guardia di Finanza stanno conducendo indagini approfondite per verificare eventuali forme di evasione fiscale legate a queste attività illecite. Nel corso dell'anno in corso, i controlli lungo la costa pugliese da parte dei finanzieri hanno portato al sequestro di quasi 2 tonnellate di oloturie e alla denuncia di dieci persone.