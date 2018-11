Torino, senzatetto dà fuoco all'autobus e distrugge 7 mezzi: «Non mi hanno fatto salire senza biglietto»

Ha appiccato un incendio a un autobus, poi le fiamme si sono propagate fino ad altri mezzi vicini, con ben sette bus che sono andati a fuoco: è quanto accaduto nella notte nella stazione dei bus di Ciriè (Torino). Subito dopo l'intervento dei vigili del fuoco, i carabinieri di Venaria hanno iniziato a indagare sulle cause, e l'ipotesi dolosa era quella giusta: per l'incendio di questa notte è stato fermato un uomo senza fissa dimora. «Ho dato fuoco a uno degli autobus perché non mi facevano salire senza biglietto», l'incredibile giustificazione del piromane.

L'incendio di origine dolosa si è propagato da una ruota del bus su cui l'uomo aveva appiccato un incendio. Decisive, per identificare il responsabile, sono state le registrazioni delle telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria. L'uomo fermato, 50enne e senza fissa dimora, ha confessato in caserma durante un interrogatorio coi carabinieri: ha detto di averlo fatto perché non gli permettevano di salire a bordo senza biglietto. L'uomo è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La sua posizione è ora al vaglio della procura di Ivrea.

