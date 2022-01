Treviso, si dichiarava senza reddito ma aveva villa e gioielli: la finanza gli sequestra 1,2 milioni di euro

Si dichiarava senza reddito ma aveva un patrimonio da 1,2 milioni di euro tra villa, gioielli, conti correnti e polizze, frutto di presunte attività illecite. Così è scattato il sequestro preventivo nei confronti di un trevigiano effettuato dalla Guardia di Finanza di Treviso su ordine del Tribunale di Venezia. L'operazione è stata effettuata a seguito di un'indagine della Procura della Repubblica di Treviso poi coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia.

Sequestrati una villa abusiva e una cassaforte con 2 kg di gioielli

Nel dettaglio all'uomo sono stati sequestrati 686.579,45 euro tra conti correnti, polizze assicurative, titoli azionari, libretti di risparmio, oltre a una cassetta di sicurezza contenente 2 kg di gioielli (bracciali, orologi, anelli, collane, monete, spille, etc.), per un valore di 40.000 euro. Tra i beni requisiti c'è anche una villa di circa 300 metri quadri, valutata 450mila euro, che risulta abusiva e oggetto di un'ordinanza di demolizione. Per l'uomo il giudice ha disposto la misura di sorveglianza speciale per due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.