Selfie estremo dal campanile di Pompei, turista 19enne salvata dai caschi bianchi

Choc all'ombra del Santuario: giovane turista rischia la vita per un selfie. Il comandante dei vigili urbani e il suo vice salvano in extremis una turista 19enne ucraina in bilico sulla balaustra del campanile di Pompei. La ragazza, in compagnia di due suoi connazionali, di 20 e 22, anni ballava e ondeggiava in piedi sul parapetto del campanile, rischiando la morte, per scattarsi un selfie estremo. Il colonnello Gaetano Petrocelli e il capitano Ferdinando Fontanella, mentre erano fuori al comando, pianificando il lavoro dei loro uomini, hanno alzato gli occhi sulla torre campanaria e il loro sangue si è gelato: hanno visto una giovane donna ondeggiare sulla balaustra del campanile. Hanno pensato che volesse buttarsi giù per suicidarsi.



Ultimo aggiornamento: 19 Aprile, 13:19

Si sono precipitati immediatamente sul campanile per salvarla trovandosi, però, davanti ad una realtà tanto diversa quanto assurda. La giovane stava cercando l'inquadratura migliore per scattarsi un selfie dal panorama mozzafiato e si è sentita, anche, infastidita da chi era pronto a rischiare la propria di vita per mettere in salvo quella di una sconosciuta. Si chiama «Daredevil Selfie» la pericolosa moda dei slfie estremi,che ha contagiato i giovani di tutto il mondo. Su un tetto, sui binari di un treno e, a Pompei, in bilico sul campanile: rischiare la vita per un semplice autoscatto sul cellulare, per immortalare in un fermo immagine quel momento di pura adrenalina. Sarebbe bastato un nulla - un capogiro, un piede in fallo oppure una brezza di vento - per far volare giù la ragazza da una altezza di 82 metri. Il comandante Petrocelli e il capitano Fontanella, solo dopo aver convinto la ragazza a rimettere i piedi a terra, hanno tirato un sospiro di sollievo. I due ufficiali dei caschi bianchi lanciano un appello ai giovani: «Non seguite la moda dei 'daredevil selfie', sono pericolosi. Non rischiate la vita per uno scatto adrenalinico». La scena è stata notata da diversi passanti che hanno assistito al «salvataggio» con apprensione e timore.