«Cercasi segretaria con mentalità aperta», 22enne risponde all'annuncio su Subito.it: il colloquio è da brividi

MONTEBELLUNA (Treviso) - Cercasi segretaria con mentalità aperta nei confronti del proprio capo. Già l'incipit non lasciava presagire nulla di buono. Ma, alla richiesta di chiarimenti, una ventiduenne residente in provincia di Treviso si è vista rispondere papale papale da un sedicente imprenditore del montebellunese: "Disponibile fisicamente".Il poco costruttivo colloquio di lavoro si è svolto pochi giorni or sono sulla piattaforma subito.it.Il posto in questione è in un ufficio dell'alacre Nordest. Copione tipo: lei giovane, desiderosa di migliorarsi, alla ricerca di un impiego, piena di speranze. Lui: professionista di lungo corso, scafato, disinvolto. In palio un posto come segretaria/receptionist. Ma il confronto ha esiti davvero imprevisti. «Non credevo a quel che stavo leggendo - spiega Nicoleta - pensavo si trattasse di una battuta. Invece, evidentemente, per il signore in questione si tratta di una routine».